Premier, Vardy capocannoniere: “Non rinunciate mai ai vostri sogni”

Jamie Vardy, attaccante del Leicester, attraverso il suo profilo twitter ha commentato la scarpa d’oro dopo aver vinto la classifica marcatori della Premier League. Questo il commento dell’attaccante delle Foxes nel pomeriggio di ieri: “Mai in un milione di anni avrei pensato di vincere la Premier League e tanto meno il la classifica dei marcatori… è solo wow! Se questo dimostra qualcosa, mostra che non dovresti mai rinunciare ai tuoi sogni, non importa quanto possano sembrare pazzi!”

Foto: profilo twitter Vardy