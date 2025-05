Premier, ultima giornata: Manchester City terzo, Chelsea quarto. Newcastle ko ma chiude quinto

25/05/2025 | 19:17:31

Conclusa l’ultima giornata di Premier League. Pochi verdetti ma decisivi, ancora da assegnare, in particolare la zona Champions, con lo stesso Manchester City non ancora certo della qualificazione. La compagine di Guardiola vince 2-0 in casa del Fulham e si qualifica chiudendo terzo. Al quarto posto chiude il Chelsea, che vince lo scontro diretto in casa del Nottingham Forest. Si qualifica con il brivido il Newcastle, che perde clamorosamente in casa con l’Everton ma ringrazia il Manchester United che batte 2-0 l’Aston Villa. La sesta qualificata in Champions è il Tottenham per la vittoria dell’Europa League.

Questi i risultati e la classifica finale:

Bournemouth-Leicester 2-0: 74′ e 88′ Semenyo

Fulham-Manchester City 0-2: 21′ Gundogan, 72′ rig. Haaland

Ipswich-West Ham 1-3: 43′ Ward-Prowse (W), 52′ Broadhead (I), Bowen (W), 87′ Kudus (W)

Liverpool-Crystal Palace 1-1: 9′ Sarr (C), 85′ Salah (L)

Manchester United-Aston Villa 2-0: 76′ Diallo, 87′ rig. Eriksen

Newcastle-Everton 0-1: 65′ Alcaraz

Nottingham Forest-Chelsea 0-1: 50′ Colwill

Southampton-Arsenal 1-2: 43’Tierney (A), 56′ Stewart (S), 90′ Odegaard (A)

Tottenham-Brighton 1-4: 17′ rig. Solanke (T), 51′ e 64′ Hinshelwood (B), 87′ rig. O’Riley (B), 93′ Gomez (B)

Wolverhampton-Brentford 1-1: 20′ Mbeumo (B), 75′ Munetsi (W)

La classifica

1. Liverpool 84 (Campione d’Inghilterra)

2. Arsenal 74 (in Champions League)

3. Manchester City 71 (in Champions League)

4. Chelsea 69 (in Champions League)

5. Newcastle 66 (in Champions League)

6. Aston Villa 66 (in Europa League)

7. Nottingham Forest 65 (in Conference League)

8. Brighton 61

9. Bournemouth 56

10. Brentford 56

11. Fulham 54

12. Crystal Palace 53 (in Europa League – Vincitore FA Cup)

13. Everton 48

14. West Ham 43

15. Manchester United 42

16. Wolverhampton 42

17. Tottenham 38 (in Champions League – vincitore dell’Europa League)

18. Leicester 25 (retrocesso)

19. Ipswich 22 (retrocesso)

20. Southampton 12 (retrocesso)

Foto: twitter Newcastle