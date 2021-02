Importante successo per l’Arsenal che stende per 3-1 il Leicester e si avvicina alla zona Europa. I Gunners hanno rimontato il gol di Tielemans con David Luiz, Lacazette (rigore) e Pepé.

Il Leicester interrompe così una striscia positiva che in Premier League durava da quattro partite, la vetta è sempre più lontana, ora a -13.