Il Tottenham cade a Burnley nell’anticipo della 27esima giornata di Premier League. Gli Spurs di Pochettino sprecano così la chance di restare agganciati al treno per il titolo. A “Turf Moor” finisce 2-1 per i padroni di casa, decisive le reti di Wood e Barnes. Di Harry Kane l’inutile gol per il Tottenham.

Foto: Tottenham Journal