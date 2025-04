Premier, super rimonta del City: sotto 0-2, vince 5-2 con il Crystal Palace

Il Manchester City torna a vivere un pomeriggio di quelli che aveva abituato gli anni scorsi. Reagire alle difficoltà. Ssotto di due gol nell’arco di ventuno minuti, la compagine di Guardiola rimonta e vince contro il Crystal Palace per 5-2. Capitan De Bruyne si incarica di suonare la carica e dare il via alla rimonta. Il belga riapre i giochi con una punizione magnifica, Marmoush pareggia, poi il sorpasso con Kovacic. Sul tabellino dei marcatori finiscono anche McAtee e O’Reilly, mentre KDB si innalza a MVP della partita con un gol e un assist Un successo che riporta i citiziens in zona Champions in attesa delle gare delle 16 e di domani.

Foto: sito Manchester City