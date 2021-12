Premier, successi per Chelsea, City e Liverpool

Si sono concluse le gare di Premier League valide per la 14esima giornata. Successi esterni, entrambi per 2-1, di Chelsea e Manchester City rispettivamente contro Watford e Aston Villa.

La gara tra Watford e Chelsea è stata interrotta per mezz’ora per un malore di un tifoso della squadra di casa.

Netto del Liverpool nel derby in casa dell’Everton, 4-1 il finale per i Reds. Doppietta per Salah.

In classifica, il Chelsea resta in vetta a 33, segue il Manchester City a 32 e poi il Liverpool a 31.

Foto: Logo Premier