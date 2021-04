Premier, slittano la 36a e la 37a giornata per consentire la presenza dei tifosi negli stadi

La Premier League viene incontro ai club decidendo per lo slittamento delle giornate numero 36 e 37, l’obiettivo è quello di consentire alle società almeno un turno casalingo con i propri tifosi sugli spalti. Ricordiamo che in Inghilterra infatti sarà consentito l’accesso al pubblico, fino ad un massimo di 10mila unità, dal prossimo 17 maggio – quindi per la penultima e per l’ultima giornata -. Questo il programma completo del terzultimo e del penultimo turno (ora inglese).

Recupero 32a giornata

11 maggio ore 20: Southampton-Crystal Palace Recupero 19a giornata

13 maggio ore 20: Aston Villa-Everton 36a giornata

12 maggio ore 20.15: Chelsea-Arsenal

12 maggio ore 18: Manchester United-Leicester

14 maggio ore 20: Newcastle-Manchester City

15 maggio ore 12.30: Burnley-Leeds

15 maggio ore 15: Southampton-Fulham

15 maggio ore 20: Brighton-West Ham

16 maggio ore 12: Crystal Palace-Aston Villa

16 maggio ore 14.05: Tottenham-Wolverhampton

16 maggio ore 16.30: West Bromwich-Liverpool

16 maggio ore 19: Everton-Sheffield United 37a giornata (18-19 maggio)

Brighton-Manchester City

Burnley-Liverpool

Chelsea-Leicester

Crystal Palace-Arsenal

Everton-Wolverhampton

Manchester United-Sheffield United

Southampton-Leeds

Tottenham-Aston Villa

West Bromwich-West Ham