Premier, scoperti illeciti: multa da oltre 10 milioni e mercato bloccato per il Chelsea

16/03/2026 | 15:55:36

Stangata per il Chelsea che ha ricevuto dalla Premier League una sanzione che prevede il blocco del mercato per un anno – sospeso con con la condizionale per due anni – e una multa di 10,75 milioni di sterline (circa 12,4 milioni di euro) per violazioni delle norme finanziarie commesse durante la proprietà di Roman Abramovich. È la multa più salata mai inflitta nella massima serie inglese, che ha indagato a fondo sulla vicenda. La Premier League ha indagato su una serie di pagamenti segreti effettuati dal club ad agenti e altri individui tra il 2011 e il 2018. La notizia arriva a poche ore dal match di Champions, con i blues che ospiteranno il PSG. Da capire se verrà presentato ricorso il merito.

Foto: sito Chelsea