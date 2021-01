Premier, rinviata a data da destinarsi Burnley-Fulham. Emerse nuove positività

Burnley-Fulham, in programma domani, è stata posticipata a data da destinarsi. Dagli test effettuati nel gruppo squadra del Fulham è emerso un ulteriore aumento di positivi al Covid-19. Il consiglio di amministrazione della Premier League ha preso in considerazione anche il parere dei medici indipendenti e ha deciso di posticipare la partita a causa delle circostanze eccezionali. Si tratta del secondo rinvio consecutivo per il club londinese dopo quello contro il Tottenham del 30 dicembre.