Premier, quattro su quattro per il Liverpool: 3-1 al Newcastle e primato a punteggio pieno

Quattro su quattro e primato a punteggio pieno. Non sbaglia un colpo il Liverpool di Jurgen Klopp, che apre questa quinta giornata di Premier League rifilando un 3-1 al Newcastle. La vittoria arriva in realtà in rimonta, perché sono i Magpies a passare dopo soli 7′ con la rete di Willems. I Reds però non ci stanno e la rovesciano già prima dell’intervallo grazie alla doppietta di Mané, prima che Salah sigilli con un suo gol il definitivo 3-1. Cinque punti di vantaggio sul Manchester City in questo momento per i rossi del Merseyside, anche se gli uomini di Guardiola giocheranno più tardi contro il Norwich.

Foto: twitter ufficiale Liverpool