Premier, prosegue la 1ª giornata: oggi in campo il City e il Tottenham

Dopo l’esordio vincente del Liverpool (4-1 al Norwich), prosegue la prima giornata della Premier League 2019-2020. Oggi in campo anche il Manchester City, campione in carica, che esordirà con una partita non molto semplice in casa del West Ham. L’Arsenal giocherà a Newcastle, mentre ci sarà subito un big match tra Manchester United e Chelsea. Di seguito il programma completo:

Venerdì 9 agosto

Liverpool-Norwich City 4-1

Sabato 10 agosto

West Ham-Man City (ore 13.30)

AFC Bournemouth-Sheffield United (ore 13.30)

Burnley-Southampton (ore 13.30)

Crystal Palace-Everton (ore 13.30)

Leicester City-Wolves (ore 13.30)

Watford-Brighton (ore 13.30)

Tottenham-Aston Villa (ore 18.30)

Domenica 11 agosto 2019

Newcastle United-Arsenal (ore 15.00)

Man Utd-Chelsea (ore 17.30)

Foto: Twitter ufficiale Manchester City