Premier, primo sorriso per il Manchester Utd. Continua il buon momento del Chelsea e dell’Everton

30/08/2025 | 18:06:13

Entra nel vivo la stagione 2025/26 della Premier League. Nell’anticipo di pranzo, il Chelsea vince 2-0 in casa nel sentito derby contro il Fuhlam e sale momentaneamente in vetta alla classifica con sette punti. Vittoria al 97’ per il Manchester Utd in casa 3-2- contro il Burnley: decide un rigore di Bruno Fernandes e primo gol in campionato per il neo acquisto Mbeumo. Cade in casa il Tottenham (0-1 contro il Bournemouth) e continua la striscia positiva dell’Everton, vittorioso per tre reti a due sul difficile campo del Wolves. Da segnalare l’ennesima grande prestazione da parte di Grealish, giunto al suo quarto assist in due partite.

Foto: Instagram Portogallo