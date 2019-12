Premier: primo ko per Mou, lo United piega 2-1 il Tottenham. Cutrone lancia il Wolverhampton. Ok Leicester e Chelsea

Sono appena terminati quasi tutti gli incontri validi per la quindicesima giornata di Premier League. Primo ko per José Mourinho che, al ritorno da ex all’Old Trafford, cade per 2-1 contro il Manhchester United. Dele Alli non basta, Solskjaer gioisce grazie alla doppietta di Rashford. Il Wolverhampton vince lanciato da Cutrone, ok il sorprendente Leicester e il Chelsea di Lampard. A seguire i risultati finali con i rispettivi marcatori:

MANCHESTER UNITED-TOTTENHAM 2-1 7′ Rashford (M), 39′ Alli (T), 49′ rig. Rashford (M)

CHELSEA-ASTON VILLA 2-1 24′ Abraham (C), 42′ Trezeguet (A), 48′ Mount (C)

LEICESTER-WATFORD 2-0 55′ rig. Vardy, 95′ Maddison

WOLVERHAMPTON-WEST HAM 23′ Dendoncker, 86′ Cutrone

SOUTHAMPTON-NORWICH 2-1 22′ Ings (S), 42′ Bertrand (S), 65′ Pukki (N)

Foto: Premier League Twitter