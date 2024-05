Premier, poker del Manchester City in casa del Fulham e sorpasso in vetta all’Arsenal (a parità di partite)

Il Manchester City si prende la vetta della Premier, scavalcando l’Arsenal. Al momento le due squadre hanno lo stesso numero di partite e quindi può essere quasi una classifica effettiva, anche se questa si avrà martedì sera, perchè i Gunners domani giocheranno e il City recupererà la sua gara con il Tottenham.

Tornando al match del Craven Cottage, tutto facile per gli uomini di Guardiola, che dominano la gara in lungo e in largo. Doppietta da chi non ti aspetti, il difensore Gvardiol, a segno poi Foden e al 97′ su rigore Julian Alvarez, entrato al posto di un Haaland non in giornata.

In classifica, il City sale a 85, Arsenal a 83, impegnato domani.

Foto: twitter City