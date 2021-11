Ad Anfield non c’è storia tra Liverpool e Arsenal. I Reds rifilano ai Gunners un severo 4-0, mandando in gol tutto l’attacco: Mané, Diogo Jota, Salah e a chiudere i conti è Minamino.

Klopp e i suoi volano in seconda piazza, almeno temporaneamente, mentre l’Arsenal ferma la sua striscia dopo tre vittorie consecutive.

Foto: Twitter Liverpool