Premier, Pasqua amara per Mourinho: Tottenham raggiunto nel finale dal Newcastle (2-2)

Pasqua amara per Mourinho e i suoi, raggiunti sul 2-2 dal Newcastle in trasferta: la gara inizia meglio per i bianconeri, con la rete di Joelinton al 28′, ma nel giro di cinque minuti la doppietta di Kane ribalta il risultato. Nel finale sfuma la chance del 3-1 con un contropiede ben gestito e Kane colpisce il palo che gli nega la tripletta, ribaltamento di fronte e arriva la beffa con Willock che fissa il punteggio sul 2-2.

Tottenham che manca il sorpasso al Chelsea per il quarto posto, ora a 2 lunghezze di distanza, il Newcastle ottiene un punto prezioso in ottica salvezza.

