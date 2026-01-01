Premier, pari per il Liverpool. 1-1 tra Crystal Palace e Fulham

01/01/2026 | 21:04:41

In Inghilterra si gioca anche il primo giorno dell’anno. Si sono infatti appena disputate due gare valide per il 19° turno di Premier League: il Crystal Palace ha pareggiato 1-1 in casa contro il Fulham (gol di Mateta al 39′ e Cairney all’80’), solo 0-0 invece tra Liverpool e Leeds con i Reds nuovamente frenati e che non riescono ad avere continuità. Liverpool che comunque è quarto, a 33 punti.

Foto: logo Premier