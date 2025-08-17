Premier: il Nottingham chiude la pratica nel primo tempo, pareggio a reti bianche per il Chelsea

17/08/2025 | 17:05:10

Nelle due gare delle 15:00 di Premier League, il Nottingham Forest chiude la pratica nel primo tempo ai danni del Brentford, mentre il Chelsea deve accontentarsi di un punto all’esordio stagionale in casa contro il Crystal Palace. La squadra di Ndoye & Co. mette in chiaro le cose sin dalla prima frazione di gioco: doppio Wood e il già citato Ndoye ipotecano la sfida del City Ground. Thiago riaccende le speranze al 78′ siglando il gol della bandiera, ma non basta. Pareggio a reti bianche, invece, per i campioni del mondo del Chelsea, un punto conquistato con la fatica e col sudore dagli uomini di Glasner che contengono efficacemente la formazione di casa. Nei primi 45′, il Palace si è visto annullare una rete per la seguente spiegazione espressa dal fischietto inglese, Darren England: “Dopo la revisione, il numero 6 della squadra ospite si trovava a meno di un metro dalla barriera quando è stato calciato il tiro. Pertanto, è calcio di punizione indiretto e gol annullato”.

Foto: X Chelsea