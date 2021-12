Premier, non basta Kane al Tottenham: è 1-1 contro il Southampton. Tutti i risultati delle 16

Si sono concluse le tre gare delle 16 in Premier League, valide per la 20a giornata.

Vitoria agevole per il Crystal Palace, che stende il Norwich per 3-0 a Selhurst Park: firme di Edouard (rigore), Mateta e Schlupp, tutte nel primo tempo.

Il West Ham ribalta il Watford in trasferta, al gol iniziale di Dennis rispondono Soucek e Benrahma. Noble su rigore chiude i giochi nella ripresa, Vlasic cala il poker nel recupero.

Comincia in salita la gara per il Tottenham di Conte sul campo del Southampton, biancorossi che passano in vantaggio con Ward-Prowse al 25′, ma nel finale di primo tempo Salisu commette fallo da rigore e viene espulso. Kane realizza e c’è tutta la ripresa per trovare il gol del sorpasso. Lo stesso Kane se ne vede annullare uno al 53′ per fuorigioco, finisce 1-1 dopo un assedio totale degli Spurs. Ecco tutti i risultati:

Crystal Palace-Norwich City 3-0

Southampton-Tottenham 1-1

Watford-West Ham United 1-4

Foto: Twitter Tottenham