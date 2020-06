Premier, multe salate per chi non rispetterà i protocolli sanitari

La Premier League tornerà in campo il 17 giugno e avrà concessi i pieni poteri per far rispettare i protocolli sanitari. Secondo il quotidiano inglese “Mail”, le violazioni potranno essere sanzionate con multe da 200 mila sterline (circa 220 mila euro) ma si potrebbe arrivare anche alle penalizzazioni in classifica.