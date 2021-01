Premier, manita del City per il primo posto: 5-0 al West Bromwich

Il Manchester City vince nettamente e si guadagna la vetta della classifica. La squadra di Pep Guardiola ha travolto con una manita per 5-0 il West Bromwich salendo a quota 41 punti in graduatoria. Decisivi per i citizens i gol di Gundogan – doppietta per lui – di Joao Cancelo, Mahrez e Sterling.

Gli uomini di Guardiola sono ora a 41 punti, staccando lo United che è fermo a 40. Poi il Leicester a 38 punti.

Foto: Twitter City