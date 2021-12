Premier, lo United supera il Burnley: McTominay, autogol di Mee e Ronaldo (3-1)

Si è conclusa a Old Trafford l’ultima gara della 20a giornata di Premier League (rinvii esclusi).

Il Manchester United di Ralf Rangnick ha avuto vita piuttosto facile contro il Burnley, club che arrivava da ben tre rinvii e che non scendeva in campo dal 12 dicembre scorso.

McTominay apre le marcature dopo 8′ con un bel destro dal limite, poi l’autorete di Mee alla mezz’ora e il tris di Cristiano Ronaldo. Non è bastato agli ospiti il gol di Lennon al minuto 38, finisce 3-1 e Red Devils che salgono a quota 31 punti, appaiando il West Ham al quinto posto con una gara da recuperare.

Foto: Twitter Man Utd