Premier, lo United con Cavani e Pogba rimonta il Fulham e si riprende il primo posto

Il Manchester United vince in rimonta a Craven Cottage sul Fulham nel match valevole per il diciottesimo turno di Premier League. Il vantaggio dei padroni di casa è arrivato con Lookman dopo soli 5’, ma è stato ribaltato dalle reti di Cavani al 21’ e di Pogba al 65’. Quarta vittoria nelle ultime cinque partite per gli uomini di Solskjaer e soprattutto ancora primo posto in solitaria a quota 40 punti, a due lunghezze dai cugini del City e dal Leicester.