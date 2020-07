Premier, lo Sheffield travolge il Chelsea: incubo per Lampard

Brutto capitombolo del Chelsea a “Bramall Lane” contro lo Sheffield United, i blues di Lampard frenano bruscamente rischiando di minare le certezze in vista della prossima edizione della Champions League mettendo a serio pericolo il terzo posto. Nella gara delle 18:30, lo Sheffield ha divorato con un secco 3-0 i londinesi portandosi in vantaggio al 19’ con McGoldrick e raddoppiando poco dopo la mezzora con McBurnie. Nella ripresa il Chelsea non è riuscito a trovare la reazione e lo Sheffield ha firmato il tris al 77’ con ancora McGoldrick che trova la doppietta personale. I padroni di casa con la vittoria di oggi salgono a quota 54 punti, a -5 dal quarto posto.

Foto: twitter Sheffield