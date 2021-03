L’Everton di Ancelotti ottiene il secondo successo consecutivo in Premier League nella gara del monday night e raggiunge il Liverpool al sesto posto a quota 43 punti. A “Goodison Park” contro il Southampton decide la rete di Richarlison al 9′, annullato dopo il check del VAR per offside il raddoppio di Keane al 26′. I Saints sono fermi in quattordicesima piazza con 30 punti.