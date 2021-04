Premier, l’Everton passa di misura all’Emirates. Decide l’autogol di Leno

Anticipo della 33a giornata in Premier League, all’Emirates si affrontano Arsenal ed Everton.

A spuntarla è la squadra di Ancelotti con un erroraccio di Leno al 76′, il portiere che spesso ha salvato i Gunners nel corso della stagione stasera è protagonista in negativo.

L’Everton con questa vittoria sale a quota 52 punti e la Champions è a 3 lunghezze, anche se le altre devono ancora scendere in campo. Arsenal fermo al nono posto con 46 punti.

Foto: Twitter Everton