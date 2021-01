Premier, l’esordio di Tuchel al Chelsea è un pareggio a reti bianche col Wolverhampton

L’avventura di Thomas Tuchel sulla panchina del Chelsea inizia con uno 0-0. I Blues non sono riusciti ad andare a segno in casa contro l’ostico Wolverhampton e le zone alte della classifica sono sempre più distanti.

Nell’altra sfida della ventesima giornata delle 19.00, grande match tra Burnley e Aston Villa: Watkins e Grealish portano due volte i “Villans” in vantaggio, ma la squadra di casa non molla e prima Mee, poi McNeil riportano la gara in equilibrio. Al 79′ Wood segna la rete decisiva per il Burnley.