Premier League, un minuto di silenzio e lutto al braccio per commemorare il Principe Filippo

La Premier League si unisce al dolore per la scomparsa del Principe Filippo di Edimburgo. Il reale consorte è scomparso nel pomeriggio a 99 anni.

La Premier con un tweet ha fatto sapere che ci sarà un minuto di silenzio su tutti i campi e lutto al braccio per tutte le squadre.

“La Premier League è profondamente addolorata per la scomparsa di Sua Altezza Reale il Principe Filippo, Duca di Edimburgo. I nostri pensieri e le nostre condoglianze vanno a Sua Maestà la Regina, alla Famiglia Reale e a tutti coloro che nel mondo piangono la perdita di Sua Altezza Reale. In segno di rispetto, i giocatori indosseranno fasce nere al braccio e ci sarà un minuto di silenzio prima del calcio d’inizio di tutte le partite di Premier League giocate stasera e durante il fine settimana”.

The Premier League is deeply saddened to hear of the passing of His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.

Our thoughts and condolences are with Her Majesty The Queen, The Royal Family and all those around the world mourning the loss of His Royal Highness. pic.twitter.com/sgKsgcBwFP

— Premier League (@premierleague) April 9, 2021