Premier League, Zirkzee non basta allo United. Kluivert ferma il Chelsea, l’Arsenal ne fa 4 all’Aston Villa
30/12/2025 | 23:13:31
Questi i risultati della serata di Premier League, spicca il trionfo dell’Arsenal sull’Aston Villa e i Gunners consolidano il primato. Il Chelsea frena con il Bournemouth e lo United fa 1-1 con i Wolves nonostante il gol di Zirkzee.
Burnley 1 – 3 Newcastle : Laurent (23°); Joelinton (2°), Wissa (7°), Bruno Guimaraes (90°+3)
Chelsea 2 – 2 Bournemouth: Palmer (sp 15°), Fernandez (23°); Brooks (6°), Kluivert (27°)
Nottingham Forest 0 – 2 Everton : Garner (19°), Barry (79°)
West Ham 2 – 2 Brighton: Bowen (10°), Paqueta (sp 45°+4); Welbeck (sp 32°), Veltman (61°)
Arsenal 4 – 1 Aston Villa: Magalhaes (48°), Zubimendi (52°), Trossard (69°), Jesus (78°), Watkins (94°).
Man Utd 1 – 1 Wolverhampton: Zirkzee (27°), Krejci (45°)
foto x premier