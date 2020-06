Nessun nuovo caso di Coronavirus in Premier League. Nell’ultima serie di tamponi, effettuati tra ieri e oggi, su 1195 persone tra giocatori e membri dello staff non sono emerse nuove positività. Si tratta del sesto round di test e per la seconda volta il numero di positivi è pari a zero. Un buon segnale in vista della ripresa della stagione.

Foto: Twitter ufficiale Liverpool