E’ finita 1-0 per il Chelsea il derby di Londra contro il West Ham. Il gol di Timo Werner al 43′ permette ai blues di ottenere tre punti importantissimi in chiave Champions. Il Chelsea, infatti, supera proprio gli Hammers al quarto posto andando a quota 58 e lasciando il West Ham al quinti posto a quota 55. Per il West Ham è stato espulso Balbuena al minuto 81.

Foto: Twitter Chelsea