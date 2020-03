Premier League, vietate le strette di mano prima delle gare

Federazioni e club con provvedimenti da adottare in corso. Per l’emergenza Coronavirus anche la Premier League ha fatto il suo passo vietando la stretta di mano tra giocatori e arbitri prima dell’inizio delle partite da questo weekend fino a nuovo avviso. “Il Coronavirus si diffonde dalle secrezioni nasali e dalla bocca e può essere trasmesso alle mani e passato via stretta di mano”, si legge nel comunicato della Premier League.