Premier League, un super Saint-Maximin trascina il Newcastle. 2-1 in casa del Burnley

Il Newcastle espugna il campo del Burnley nel 31° turno di Premier League. Dopo il vantaggio dei locali con Vydra al 18′, ci hanno pensato infatti Murphy e soprattutto Saint-Maximin a ribaltare tutto tra il 59′ e il 64′ con un gol e un assist. Successo importante in chiave salvezza per i Magpies, che si portano a -1 in classifica proprio dagli avversari odierni con 32 punti.

La classifica:

Manchester City 74 (32 gare)

Manchester United 60 (30)

Leicester 56 (30)

Chelsea 54 (31)

Liverpool 52 (31)

West Ham 52 (30)

Tottenham 49 (30)

Everton 47 (29)

Leeds 45 (31)

Aston Villa 44 (30)

Arsenal 42 (30)

Wolverhampton 38 (31)

Crystal Palace 38 (31)

Southampton 36 (30)

Burnley 33 (31)

Brighton 32 (30)

Newcastle 32 (31)

Fulham 26 (32)

WBA 21 (30)

Sheffield United 14 (30 gare).

Foto: Twitter Newcastle