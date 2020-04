Premier League, ufficiale: anche il Watford aderisce al taglio dei salari

Anche il Watofrd si unisce ai club inglesi che hanno deciso di adottare un taglio salariale nei confronti dei membri della rosa e dello staff della prima squadra per affrontare la crisi economica causata dalla pandemia di Coronavirus. Ad annunciarlo, gli stessi Hornets tramite una nota ufficiale sul proprio sito: “Il Watford Football Club ha raggiunto un accordo con i suoi giocatori per un differimento salariale della squadra. – si legge –La scelta è avvenuta in seguito a discussioni positive e costruttive con i giocatori, guidate dal capitano del club Troy Deeney e includendo anche diversi membri senior della prima squadra. Il presidente e CEO Scott Duxbury ha dichiarato: “Siamo grati ai giocatori per aver riconosciuto l’importanza della situazione e per il loro sostegno a questo fantastico club.””

"It's a show of unity which we know our supporters and the Watford community will appreciate, and shows an awareness of the need for everybody to pull together in these challenging times.”

