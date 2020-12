Premier League, troppi positivi nel Fulham: rinviata la gara di oggi con il Tottenham

Tottenham-Fulham è stata rinviata a causa del Covid. Troppi i casi di positività riscontrati tra gli ospiti. I numerosi contagi in Inghilterra e in alcuni club di Premier League, in questi giorni, ha reso inevitabile la cancellazione dell’incontro previsto per le 19. José Mourinho aveva postato un video polemico sui suoi profili social per sottolineare la scarsa tempestività della decisione. Per ragioni analoghe due giorni fa era stata rinviata la partita tra Manchester City ed Everton.

Foto: Twitter Premier League