Premier League, tris dell’Arsenal al Fulham. Parità tra United (in dieci) e Southampton

Sono appena terminate le sfide delle 15.00 di Premier League. Nessun problema per l’Arsenal che cala il tris in casa del Fulham. Parità tra Manchester United e Southampton: 0-0. Red Devils in inferiorità numerica dal 34′ a causa dell’espulsione di Casemiro. Parità anche tra West Ham e Aston Villa: 1-1, Benrahma risponde a Watkins.

Fulham – Arsenal 0-3 (21′ Gabriel, 26′ Martinelli, 45+2 Odegaard)

Manchester United – Southampton 0-0

West Ham – Aston Villa 1-1 (17′ Watkins (A), 26′ Benrahma (W))