Premier League, Tottenham sempre più in crisi: il Chelsea vince 1-0, decide Enzo Fernandez

La trentesima giornata della Premier League si chiude con la vittoria del Chelsea a Stamford Bridge contro il Tottenham: 1-0, decide la rete di Enzo Fernandez. La sfida si è sbloccata a inizio ripresa, al 50′, con la rete del centrocampista argentino. Sei minuti dopo, al 56′, i Blues avevano trovato anche il gol del raddoppio, ma il VAR ha fermato tutto per la posizione in fuorigioco di Caicedo. Termina così 1-0, il Chelsea vola a quota 52 punti e si prende il quarto posto. Discorso diverso, invece, per gli Spurs che restano fermi al quattordicesimo posto a quota 34 punti.

Foto: Instagram Enzo Fernandez