Premier League, Tottenham sconfitto 4-1 dal Chelsea: cosa è successo al VAR

Premier League, nell’undicesima giornata di campionato il Chelsea ha espugnato il New White Hart Lane vincendo per 4-1 sul Tottenham. Non sono mancate le emozioni, con gli uomini di Postecoglou rimasti in nove e numerosi episodi al VAR che sono stati oggetto di dibattito.

La sorprendente vittoria del Chelsea contro gli Spurs: Pochettino torna trionfante

Mauricio Pochettino torna da vincitore contro la sua ex squadra al Tottenham Hotspur Stadium. I Blues conquistano i tre punti e risalgono al decimo posto in classifica dopo una netta vittoria per 4-1 contro gli Spurs, che erano ancora imbattuti da dieci giornate (otto vittorie e due pareggi).

Nel panorama delle scommesse sportive nessuno avrebbe mai pronosticato una vittoria del Chelsea che era reduce da un avvio di campionato con risultati altalenanti. Una notte incredibile in quel di North London, con i padroni di casa ridotti in nove uomini e Nicolas Jackson sugli scudi, autore di una tripletta.

Tottenham – Chelsea 1-4: i marcatori del match

Dieci match senza sconfitte hanno rappresentato il miglior Tottenham di inizio stagione in Premier League della storia. “Me la sto godendo, ora bisogna dare continuità” aveva dichiarato Postecoglou in un’intervista ai tabloid inglesi. Contro il Chelsea, Son e compagni hanno preso subito l’iniziativa in quello che si è rivelato un primo tempo strepitoso.

Dopo appena 6 minuti, un contropiede magistrale con Pape Sarr che ha imbeccato Kulusevski e lo svedese ha tagliato al centro per infilare in rete alle spalle dell’incolpevole Robert Sanchez. Il Chelsea ha reagito immediatamente ma il portiere ex Empoli, Guglielmo Vicario ha negato più volte il gol agli attaccanti dei blues. Il giovane Cole Palmer ha trovato il pareggio al 35’, poi nel finale gli uomini di Pochettino hanno dilagato con Nicholas Jackson con le reti al 75’, 94’ e 97’ per il definitivo 4-1.

Tottenham – Chelsea: espulsioni, gol annullati e interruzioni del VAR

La partita Tottenham – Chelsea è stata caratterizzata da una serie di gol non concessi, continue interruzioni da parte del Video Assistant Referee e una spirale di polemiche e caos durante la gara. Al 14’ con gli Spurs in vantaggio per 1-0, il gol di Son scaturito da una grandiosa azione collettiva, è stato annullato per un fuorigioco millimetrico. Nei minuti successivi ancora VAR protagonisti, annullando le reti del Chelsea; prima di Sterling per tocco con la mano e poi di Caicedo per fuorigioco. Al 33’ è arrivata la prima espulsione nelle file del Tottenham, quella di Romero, che era stato risparmiato insieme a Destiny Udogie in precedenza per alcune proteste.

L’arbitro Michael Oliver, oltre ad aver estratto il cartellino rosso, ha concesso il rigore trasformato da Palmer. Nella ripresa gli Spurs hanno perso Van de Ven per infortunio e poi al 55’ è arrivato il secondo cartellino giallo ai danni di Udogie. Nonostante il Tottenham in nove uomini, è arrivato un gol al volo fantastico di Dier, anche questo annullato per fuorigioco, il quarto della serata. Con gli uomini di Postecoglou sbilanciati all’attacco per tentare di rimontare lo svantaggio di un gol, il Chelsea ha dilagato nei minuti di recupero con Jackson autore delle due reti nell’extra time e votato mvp di questo incandescente match.

La memorabile notte di calcio della capitale

La notte al New White Hart Lane Stadium ha offerto un’azione intensa e controversa, con il Chelsea che ha trionfato 4-1 contro il Tottenham. La partita è stata caratterizzata da gol annullati, espulsioni e un’intensa attività del VAR. Nonostante il Tottenham sia rimasto con soli nove uomini in campo non si è arreso, ma il Chelsea ha portato a casa i tre punti.

Alla fine, l’allenatore degli Spurs, Ange Postecoglou, ha mancato l’opportunità di diventare il terzo manager a rimanere imbattuto nelle sue prime 11 partite di Premier League. Un’indimenticabile notte di calcio nella capitale che ha tenuto gli appassionati con il fiato sospeso.

Foto: Instagram Tottenham