Sono da pochi minuti terminate due partite di Premier League, si tratta di Tottenham-Watford e Burnley-Leeds, entrambe iniziate alle 15. Gli Spurs hanno vinto di misura per 1-0, grazie alla rete siglata dal solito Heung-Min Son. Non brilla Harry Kane, che è stato anche ammonito a fine primo tempo. Burnely e Leeds, invece, si sono divisi la posta in palio pareggiando 1-1.

Foto: Instagram Tottenham