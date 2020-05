Premier League, terminata la riunione con i club: ancora nessuna decisione

È terminata pochi istanti fa il summit con i club di Premier League e non è stata ancora presa nessuna decisione. All’inizio della prossima settimana ci sarà un nuovo incontro. Le società stanno cercando di trovare una soluzione e una via per ripartire, molto probabilmente a porte chiuse. La videoconferenza di oggi ha fatto comunque emergere la volontà da parte di tutte le componenti di voler riprendere. L’8 maggio la decisione defintiva, 24 ore dopo ci sarà l’annuncio del Governo sulla possibile riapertura del Paese.