Dopo un primo tempo spettacolare e con quattro gol, nonostante una ripresa comunque all’altezza per intensità e contenuti tecnici, Chelsea e Liverpool non riescono più a trovare la via della rete, concludendo lo scontro sul punteggio di 2-2. Per i blues a segno Kovacic e Pulisic, per gli uomini di Klopp Mané e Salah. FOTO: Twitter Liverpool