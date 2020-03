Premier League, super sunday: il ritorno di Ancelotti a Stamford Bridge ed il derby di Manchester

Stadi vuoti in Italia. “The show must go on”. Mentre in Inghilterra i tifosi si apprestano a vivere una domenica super. Si parte alle 15,00 con il ritorno da avversario di Carlo Ancelotti a Stamford Bridge stavolta alla guida dell’Everton da ex contro il Chelsea che ha guidato tra il 2009 e 2011. Sull’altra panchina Frank Lampard che il tecnico italiano ha allenato proprio al tempo dei Blues e con il quale ha vinto un campionato, una Community Shield e Copa d’Inghilterra. Alle 17,30 i riflettori invece saranno puntati all’Old Trafford, andrà in scena il 179esimo derby di Manchester tra Manchester United e Manchester City. Una domenica di Premier da non perdere!

Ecco le probabili formazioni del derby di Manchester:

MANCHESTER UNITED (3-4-1-2): De Gea, Lindelof, Maguire, Shaw; Wan-Bissaka, Fred, Matic, Williams; Fernandes; Greenwood, Martial. All. Solskjaer

MANCHESTER CITY(4-3-3): Ederson, Walker, Fernandinho, Otamendi, Mendy; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Aguero, Bernardo Silva. All. Guardiola

