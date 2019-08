Premier League: super Salah trascina il Liverpool, Arsenal steso 3-1

Il Liverpool non si ferma. Terza vittoria consecutiva in Premier League per i Reds di Jurgen Klopp che ad Anfield Road battono 3-1 anche l’Arsenal. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 41′ con Matip e nella ripresa hanno dilagato con la doppietta di uno scatenato Momo Salah. Nel finale, i Gunners hanno accorciato con la rete di Lucas Torreira. Il Liverpool porta a casa l’intera posta in palio e sale a quota 9 punti in classifica, mentre l’Arsenal si ferma dopo due vittorie di fila.

Foto: Twitter ufficiale Liverpool