Premier League, sorteggiato il calendario: si parte il 12 settembre

Il sito ufficiale della Premier League, ha reso noto il calendario della stagione 2020/2021. Si parte il 122 settembre, chiusura fissata per il 23 maggio a ridosso degli Europei. La prima giornata ed è subito big match tra Mourinho e Ancelotti. Spazio anche a Liverpool-Leeds: i neo-promossi di Bielsa affronteranno i campioni in carica guidati da Klopp. Rinviato invece l’esordio di Manchester City e Manchester United visto il lungo cammino affrontato in Europa. In dettaglio la prima giornata:

Sabato 12 settembre

Crystal Palace-Southampton

Fulham-Arsenal

Liverpool-Leeds

Tottenham-Everton

WBA-Leicester

West Ham-Newcastle

Lunedì 14 settembre

Brighton-Chelsea

Sheffield United-Wolverhampton

Sabato 19 Settembre

Arsenal v West Ham

Aston Villa v Sheffield United

Chelsea v Liverpool

Everton v West Bromwich Albion

Leeds United v Fulham

Leicester City v Burnley

Manchester United v Crystal Palace

Newcastle United v Brighton

Southampton v Tottenham

Wolverhampton v Manchester City

Sabato 26 Settembre

Brighton v Manchester United

Burnley v Southampton

Crystal Palace v Everton

Fulham v Aston Villa

Liverpool v Arsenal

Manchester City v Leicester City

Sheffield United v Leeds United

Tottenham v Newcastle United

West Bromwich Albion v Chelsea

West Ham v Wolverhampton

Sabato 3 Ottobre

Arsenal v Sheffield United

Aston Villa v Liverpool

Chelsea v Crystal Palace

Everton v Brighton

Leeds United v Manchester City

Leicester City v West Ham

Manchester United v Tottenham

Newcastle United v Burnley

Southampton v West Bromwich Albion

Wolverhampton v Fulham

Sabato 17 Ottobre

Chelsea v Southampton

Crystal Palace v Brighton

Everton v Liverpool

Leeds United v Wolverhampton

Leicester City v Aston Villa

Manchester City v Arsenal

Newcastle United v Manchester United

Sheffield United v Fulham

Tottenham v West Ham

West Bromwich Albion v Burnley

Sabato 24 Ottobre

Arsenal v Leicester City

Aston Villa v Leeds United

Brighton v West Bromwich Albion

Burnley v Tottenham

Fulham v Crystal Palace

Liverpool v Sheffield United

Manchester United v Chelsea

Southampton v Everton

West Ham v Manchester City

Wolverhampton v Newcastle United

Sabato 31 Ottobre

Aston Villa v Southampton

Burnley v Chelsea

Fulham v West Bromwich Albion

Leeds United v Leicester City

Liverpool v West Ham

Manchester United v Arsenal

Newcastle United v Everton

Sheffield United v Manchester City

Tottenham v Brighton

Wolverhampton v Crystal Palace

Sabato 7 Novembre

Arsenal v Aston Villa

Brighton v Burnley

Chelsea v Sheffield United

Crystal Palace v Leeds United

Everton v Manchester United

Leicester City v Wolverhampton

Manchester City v Liverpool

Southampton v Newcastle United

West Bromwich Albion v Tottenham

West Ham v Fulham

Sabato 21 Novembre

Aston Villa v Brighton

Burnley v Crystal Palace

Fulham v Everton

Leeds United v Arsenal

Liverpool v Leicester City

Manchester United v West Bromwich Albion

Newcastle United v Chelsea

Sheffield United v West Ham

Tottenham v Manchester City

Wolverhampton v Southampton

Sabato 28 Novembre

Arsenal v Wolverhampton

Brighton v Liverpool

Chelsea v Tottenham

Crystal Palace v Newcastle United

Everton v Leeds United

Leicester City v Fulham

Manchester City v Burnley

Southampton v Manchester United

West Bromwich Albion v Sheffield United

West Ham v Aston Villa

Sabato 5 Dicembre

Aston Villa v Newcastle United

Brighton v Southampton

Burnley v Everton

Chelsea v Leeds United

Liverpool v Wolverhampton

Manchester City v Fulham

Sheffield United v Leicester City

Tottenham v Arsenal

West Bromwich Albion v Crystal Palace

West Ham v Manchester United

Sabato 12 Dicembre

Arsenal v Burnley

Crystal Palace v Tottenham

Everton v Chelsea

Fulham v Liverpool

Leeds United v West Ham

Leicester City v Brighton

Manchester United v Manchester City

Newcastle United v West Bromwich Albion

Southampton v Sheffield United

Wolverhampton v Aston Villa

Martedì 15 Dicembre

19:45 Arsenal v Southampton

19:45 Aston Villa v Burnley

19:45 Fulham v Brighton

19:45 Leeds United v Newcastle United

19:45 Leicester City v Everton

19:45 Sheffield United v Manchester United

19:45 West Ham v Crystal Palace

19:45 Wolverhampton v Chelsea

Mercoledì 16 Dicembre

20:00 Liverpool v Tottenham

20:00 Manchester City v West Bromwich Albion

Sabato 19 Dicembre

Brighton v Sheffield United

Burnley v Wolverhampton

Chelsea v West Ham

Crystal Palace v Liverpool

Everton v Arsenal

Manchester United v Leeds United

Newcastle United v Fulham

Southampton v Manchester City

Tottenham v Leicester City

West Bromwich Albion v Aston Villa

Sabato 26 Dicembre

Arsenal v Chelsea

Aston Villa v Crystal Palace

Fulham v Southampton

Leeds United v Burnley

Leicester City v Manchester United

Liverpool v West Bromwich Albion

Manchester City v Newcastle United

Sheffield United v Everton

West Ham v Brighton

Wolverhampton v Tottenham

Lunedì 28 Dicembre

Brighton v Arsenal

Burnley v Sheffield United

Chelsea v Aston Villa

Crystal Palace v Leicester City

Everton v Manchester City

Manchester United v Wolverhampton

Newcastle United v Liverpool

Southampton v West Ham

Tottenham v Fulham

West Bromwich Albion v Leeds United

Sabato 2 Gennaio

Brighton v Wolverhampton

Burnley v Fulham

Chelsea v Manchester City

Crystal Palace v Sheffield United

Everton v West Ham

Manchester United v Aston Villa

Newcastle United v Leicester City

Southampton v Liverpool

Tottenham v Leeds United

West Bromwich Albion v Arsenal

Martedì 12 Gennaio*

19:45 Arsenal v Crystal Palace

19:45 Aston Villa v Tottenham

19:45 Fulham v Manchester United

19:45 Leeds United v Southampton

19:45 Leicester City v Chelsea

19:45 Sheffield United v Newcastle United

19:45 West Ham v West Bromwich Albion

19:45 Wolverhampton v Everton

Mercoledì 13 Gennaio*

20:00 Liverpool v Burnley

20:00 Manchester City v Brighton

*la giornata 18, inizialmente in programma fra il 12 ed il 13/01, sarà giocata fra il 12-13 gennaio ed il 20 gennaio 2021 in base alle decisione della trasmissione del broadcaster.

Sabato 16 Gennaio

Arsenal v Newcastle United

Aston Villa v Everton

Fulham v Chelsea

Leeds United v Brighton

Leicester City v Southampton

Liverpool v Manchester United

Manchester City v Crystal Palace

Sheffield United v Tottenham

West Ham v Burnley

Wolverhampton v West Bromwich Albion

Martedì 26 Gennaio

19:45 Brighton v Fulham

19:45 Burnley v Aston Villa

19:45 Everton v Leicester City

20:00 Manchester United v Sheffield United

20:00 West Bromwich Albion v Manchester City

Mercoledì 27 Gennaio

19:45 Chelsea v Wolverhampton

19:45 Newcastle United v Leeds United

19:45 Southampton v Arsenal

19:45 Tottenham v Liverpool

20:00 Crystal Palace v West Ham

Sabato 30 Gennaio

Arsenal v Manchester United

Brighton v Tottenham

Chelsea v Burnley

Crystal Palace v Wolverhampton

Everton v Newcastle United

Leicester City v Leeds United

Manchester City v Sheffield United

Southampton v Aston Villa

West Bromwich Albion v Fulham

West Ham v Liverpool

Martedì 2 Febbraio

19:45 Aston Villa v West Ham

19:45 Burnley v Manchester City

19:45 Fulham v Leicester City

19:45 Leeds United v Everton

19:45 Sheffield United v West Bromwich Albion

19:45 Wolverhampton v Arsenal

20:00 Manchester United v Southampton

Mercoledì 3 Febbraio

19:45 Newcastle United v Crystal Palace

19:45 Tottenham v Chelsea

20:00 Liverpool v Brighton

Sabato 6 Febbraio

Aston Villa v Arsenal

Burnley v Brighton

Fulham v West Ham

Leeds United v Crystal Palace

Liverpool v Manchester City

Manchester United v Everton

Newcastle United v Southampton

Sheffield United v Chelsea

Tottenham v West Bromwich Albion

Wolverhampton v Leicester City

Sabato 13 Febbraio

Arsenal v Leeds United

Brighton v Aston Villa

Chelsea v Newcastle United

Crystal Palace v Burnley

Everton v Fulham

Leicester City v Liverpool

Manchester City v Tottenham

Southampton v Wolverhampton

West Bromwich Albion v Manchester United

West Ham v Sheffield United

Sabato 20 Febbraio

Arsenal v Manchester City

Aston Villa v Leicester City

Brighton v Crystal Palace

Burnley v West Bromwich Albion

Fulham v Sheffield United

Liverpool v Everton

Manchester United v Newcastle United

Southampton v Chelsea

West Ham v Tottenham

Wolverhampton v Leeds United

Sabato 27 Febbraio

Chelsea v Manchester United

Crystal Palace v Fulham

Everton v Southampton

Leeds United v Aston Villa

Leicester City v Arsenal

Manchester City v West Ham

Newcastle United v Wolverhampton

Sheffield United v Liverpool

Tottenham v Burnley

West Bromwich Albion v Brighton

Sabato 6 Marzo

Aston Villa v Wolverhampton

Brighton v Leicester City

Burnley v Arsenal

Chelsea v Everton

Liverpool v Fulham

Manchester City v Manchester United

Sheffield United v Southampton

Tottenham v Crystal Palace

West Bromwich Albion v Newcastle United

West Ham v Leeds United

Sabato 13 Marzo

Arsenal v Tottenham

Crystal Palace v West Bromwich Albion

Everton v Burnley

Fulham v Manchester City

Leeds United v Chelsea

Leicester City v Sheffield United

Manchester United v West Ham

Newcastle United v Aston Villa

Southampton v Brighton

Wolverhampton v Liverpool

Sabato 20 Marzo

Brighton v Newcastle United

Burnley v Leicester City

Crystal Palace v Manchester United

Fulham v Leeds United

Liverpool v Chelsea

Manchester City v Wolverhampton

Sheffield United v Aston Villa

Tottenham v Southampton

West Bromwich Albion v Everton

West Ham v Arsenal

Sabato 3 Aprile

Arsenal v Liverpool

Aston Villa v Fulham

Chelsea v West Bromwich Albion

Everton v Crystal Palace

Leeds United v Sheffield United

Leicester City v Manchester City

Manchester United v Brighton

Newcastle United v Tottenham

Southampton v Burnley

Wolverhampton v West Ham

Sabato 10 Aprile

Brighton v Everton

Burnley v Newcastle United

Crystal Palace v Chelsea

Fulham v Wolverhampton

Liverpool v Aston Villa

Manchester City v Leeds United

Sheffield United v Arsenal

Tottenham v Manchester United

West Bromwich Albion v Southampton

West Ham v Leicester City

Sabato 17 Aprile

Arsenal v Fulham

Aston Villa v Manchester City

Chelsea v Brighton

Everton v Tottenham

Leeds United v Liverpool

Leicester City v West Bromwich Albion

Manchester United v Burnley

Newcastle United v West Ham

Southampton v Crystal Palace

Wolverhampton v Sheffield United

Sabato 24 Aprile

Arsenal v Everton

Aston Villa v West Bromwich Albion

Fulham v Tottenham

Leeds United v Manchester United

Leicester City v Crystal Palace

Liverpool v Newcastle United

Manchester City v Southampton

Sheffield United v Brighton

West Ham v Chelsea

Wolverhampton v Burnley

Sabato 1 Maggio

Brighton v Leeds United

Burnley v West Ham

Chelsea v Fulham

Crystal Palace v Manchester City

Everton v Aston Villa

Manchester United v Liverpool

Newcastle United v Arsenal

Southampton v Leicester City

Tottenham v Sheffield United

West Bromwich Albion v Wolverhampton

Sabato 8 Maggio

Arsenal v West Bromwich Albion

Aston Villa v Manchester United

Fulham v Burnley

Leeds United v Tottenham

Leicester City v Newcastle United

Liverpool v Southampton

Manchester City v Chelsea

Sheffield United v Crystal Palace

West Ham v Everton

Wolverhampton v Brighton

Martedì 11 Maggio

19:45 Brighton v West Ham

19:45 Burnley v Leeds United

19:45 Everton v Sheffield United

20:00 Manchester United v Leicester City

20:00 West Bromwich Albion v Liverpool

Mercoledì 12 Maggio

19:45 Chelsea v Arsenal

19:45 Newcastle United v Manchester City

19:45 Southampton v Fulham

19:45 Tottenham v Wolverhampton

20:00 Crystal Palace v Aston Villa

Sabato 15 Maggio

Brighton v Manchester City

Burnley v Liverpool

Chelsea v Leicester City

Crystal Palace v Arsenal

Everton v Wolverhampton

Manchester United v Fulham

Newcastle United v Sheffield United

Southampton v Leeds United

Tottenham v Aston Villa

West Bromwich Albion v West Ham

Domenica 23 Maggio

16:00 Arsenal v Brighton

16:00 Aston Villa v Chelsea

16:00 Fulham v Newcastle United

16:00 Leeds United v West Bromwich Albion

16:00 Leicester City v Tottenham

16:00 Liverpool v Crystal Palace

16:00 Manchester City v Everton

16:00 Sheffield United v Burnley

16:00 West Ham v Southampton

16:00 Wolverhampton v Manchester United

Foto: twitter PL