Premier League, si dimette il presidente Hoffman

Gary Hoffman, presidente della Premier League, ha deciso di dimettersi. Il suo mandato finirà a gennaio del 2022.

Sui canali social della Premier, il dirigente ha chiarito la sua decisione.

Queste le sue parole: “È stato un privilegio guidare la Premier nelle ultime due stagioni, non semplici, per via del Covid, ma il calcio inglese è stato più importante che mai. Ora ho deciso che è arrivato il momento giusto per farmi da parte e consentire alla nuova leadership di guidare la lega attraverso la sua prossima eccitante fase”.

Il sito della Premier poi ha aggiunto: “Ha guidato la Lega durante il periodo più difficile della sua storia e la lascia in una posizione più forte che mai”.