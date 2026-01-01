Premier League, si chiude la 19a giornata: oggi quattro partite in programma
01/01/2026 | 13:00:19
Su chiude la 19esima giornata di Premier League. A Capodanno sono ben quattro i match di Premier League in programma. Si parte alle 18.30 con Crystal Palace-Fulham e Liverpool-Leeds. Si chiude alle 21 con altri due match: Brentford-Tottenham e Sunderland-Manchester City
Giovedì 1° gennaio
18:30 – Crystal Palace – Fulham
18:30 – Liverpool – Leeds
21:00 – Brentford – Tottenham
21:00 – Sunderland – Manchester City
Foto: X Guardiola