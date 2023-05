Premier League, sei finalisti per il “Manager of the Season”: c’è De Zerbi

La Premier League ha diffuso le candidature finali per i consueti premi di fine stagione. Per quanto riguarda il ‘Manager of the season’ sono sei gli allenatori in corsa, tra questi anche l’italiano Roberto De Zerbi. Il tecnico del Brighton, però, dovrà vedersela con Mikel Arteta dell’Arsenal, Unai Emery dell’Aston Villa, Pep Guardiola del Manchester City, Eddie Howe del Newcastle e Marco Silva del Fulham.

Foto: Instagram Premier League