Brighton beffato nel finale, Tottenham e Sunderland a valanga: i verdetti del pomeriggio di Premier
16/08/2025 | 18:00:19
Pomeriggio di Premier League a reti bianche nella prima frazione di gioco, eccezion fatta per la marcatura di Richarlison. Nel secondo tempo Brighton, Sunderland e Tottenham stappano i rispettivi match. Per i Seagulls, dopo un gol annullato nel primo tempo, il centrocampista tanto apprezzato dalla Juventus, Matt O’Riley, sblocca l’incontro su calcio di rigore. Rodrigo Muniz rende il pomeriggio del Brighton amaro segnando in pieno recupero il gol del pari. Mayenda e Ballard risolvono la pratica in 12′ per il club del nord est dell’Inghilterra. Isidor mette la ciliegina sulla torta sul ritorno in Premier dei Black Cats. Troppo Tottenham per il Burnley: doppio Richarlison+Johnson = un netto 3-0 per gli Spurs.
Foto: Instagram Richarlison