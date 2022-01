Premier League, rinviata Tottenham-Arsenal

Il derby di Londra tra Tottenham e Arsenal, in programma inizialmente per domani alle 17, è stato rinviato. Accettata quindi la richiesta dei Gunners di posticipare la gara a causa della situazione legata al Covid e ai diversi infortuni. Il comunicato della Premier League: “A seguito di una richiesta dell’Arsenal, il consiglio di amministrazione della Premier League si è riunito oggi e purtroppo ha accettato di posticipare la partita contro il Tottenham Hotspur, che si giocherà domenica 16 gennaio alle 17:00. Con l’Arsenal che ha a disposizione per la partita meno del numero richiesto di giocatori (13 giocatori di campo e un portiere), il Consiglio ha accettato la domanda del club. La decisione è il risultato di una combinazione di COVID-19, infortuni esistenti e recenti e giocatori in servizio internazionale alla Coppa d’Africa. Tutti i club possono richiedere un rinvio se le infezioni da COVID-19 sono un fattore nella loro richiesta”.

FOTO: Sito Premier