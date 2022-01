Premier League, rinviata Burnley-Leicester: i clarets non dispongono del numero minimo di giocatori

Burnley-Leicester, gara valevole per la Premier League, è stata ufficialmente rinviata. Per i padroni di casa si tratta della quinta partita che viene rinviata a causa della mancanza di giocatori disponibili: il protocollo inglese prevede che si debbano avere almeno 13 giocatori di movimento più il portiere ma a causa di numerose positività al Covid-19 questo non è possibile.

